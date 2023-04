Sudan: i paramilitari annunciano l’apertura di corridoi umanitari per 4 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf), il gruppo paramilitari che da ieri si scontra con l’esercito regolare per il controllo del Sudan, annuncia l’apertura di “corridoi umanitari sicuri” per un periodo di quattro ore in risposta a un appello delle Nazioni Unite. Lo si legge in un messaggio pubblicato dalla formazione armata su Twitter. “Ci riserviamo – aggiungono le Rsf – il diritto di proteggere i cittadini e di rispondere a qualsiasi attacco dei golpisti e delle milizie del vecchio regime”. Il gruppo accusa infatti l’esercito regolare di tentare un colpo di Stato e di essere legato al passato regime del presidente Omar al Bashir.(Res)