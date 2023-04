India: governo istituisce commissione d'inchiesta su morte ex parlamentare musulmano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'India ha istituito una commissione d'inchiesta formata da tre giudici con il compito di appurare le responsabilità della morte dell'ex parlamentare musulmano Atiq Ahmad e di suo fratello Ashraf. Detenuto dal 2019 per rapimento e omicidio, Ahmad è stato ucciso davanti alle telecamere ieri sera mentre veniva scortato dalla polizia verso un presidio medico. La commissione d'inchiesta sarà chiamata a produrre un rapporto per il governo entro due mesi. Nel frattempo, la polizia ha fatto sapere che i corpi dei due fratelli sono stati restituiti alle famiglie per i funerali. (segue) (Inn)