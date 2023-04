India: governo istituisce commissione d'inchiesta su morte ex parlamentare musulmano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il video dell’assassinio sta trovando ampia diffusione sui social in queste ore e sta alimentando forti polemiche in India. I tre autori dell’omicidio, che per avvicinarsi ai fratelli Ahmad si sono finti giornalisti, sono stati a loro volta immediatamente arrestati dalla polizia. Almeno uno di loro ha intonato lo slogan dei nazionalisti indù “Jai Shri Ram”, “Gloria al Signore Rama”. L’Uttar Pradesh, nel nord del Paese, è governato dal Partito del popolo indiano (Bhartiya janata party, Bjp) del primo ministro Narendra Modi. Atiq Ahmad, 60 anni, era stato membro del parlamento federale tra il 2004 e il 2009. Era stato arrestato nel 2019 con l’accusa di essere coinvolto nell’assassinio di Raju Pal, parlamentare del Partito della società maggioritaria (Bahujan samaj party, Bsp) nel 2005 e in quello più recente di Umesh Pal, testimone chiave del precedente caso. Solo giovedì scorso, peraltro, era stato assassinato suo figlio Atiq Ahmad, anch’egli accusato di omicidio, di cui ieri si sono tenuti i funerali. (Inn)