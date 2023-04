Egitto-Sudan: ministro Esteri sente omologo sudanese, "profonda preoccupazione per gli scontri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha intrattenuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo sudanese, Ali Al Sadiq, per discutere degli attuali sviluppi in Sudan e degli sforzi per porre fine alla crisi in corso. Il capo della diplomazia del Cairo ha trasmesso al collega di Khartum "la profonda preoccupazione dell'Egitto per la continuazione degli attuali scontri armati che minacciano la sicurezza, l'incolumità del popolo sudanese e la stabilità dello Stato". Allo stesso modo, riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano, Shoukry ha informato Al Sadiq dell'iniziativa egiziano-saudita per convocare una riunione di emergenza della Lega araba per discutere, appunto, della delicata situazione nel Paese. (segue) (Cae)