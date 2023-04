Sudan: esercito rivendica controllo delle basi Rsf in 7 città del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito regolare del Sudan ha assunto oggi il controllo delle basi dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) a Port Sudan, Kassal, al Qadaref, al Damazin, Kosti, Kaduqli e Omdurman. Lo ha riferito in un comunicato il portavoce ufficiale delle forze armate, generale Nabil Abdallah, che ha altresì rivendicato la liberazione di due ufficiali dell'esercito che erano stati fatti prigionieri dai paramilitari, i generali Rukn al Sadiq Sayed e Othman Awad Allah. Sempre secondo il portavoce, il leader delle Rsf, il vice presidente del Consiglio supremo di transizione Mohammad Hamdan Dagalo, avrebbe fatto perdere le proprie tracce e il compito di trovarlo sarebbe stato affidato a un gruppo di soldati. La conquista delle basi delle Rsf a Port Sudan, sul Mar Rosso, e a Omdurman, adiacente alla capitale, sarebbe confermata da alcuni video che circolano in rete in queste ore e che mostrano i militari dell'esercito regolare esultare all'interno dei due siti. (segue) (Res)