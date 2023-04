Sudan: esercito rivendica controllo delle basi Rsf in 7 città del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 56 i civili che hanno perso la vita in Sudan negli scontri tra l’esercito regolare del generale Abdel Fattah al Burhan e i paramilitari delle Forze di supporto, guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo e legate anche al gruppo privato russo Wagner. Lo riferisce l’Unione dei medici sudanesi, secondo cui 596 sarebbero i feriti, anche tra i militari. Gli scontri nel frattempo proseguono intensamente per il secondo giorno, a Khartum e in altre città del Paese, nonostante un accorato appello a un immediato cessate il fuoco “senza condizioni” sia giunto nelle ultime ore da Stati Uniti, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, tutti attori particolarmente influenti in Sudan, che si sono consultati telefonicamente attraverso i capi delle rispettive diplomazie Antony Blinken, Faisal bin Farhan e Abdullah bin Zayed. Colpi d’artiglieria sono stati avvertiti oggi in diverse zone della capitale e nelle vicine Omdurman e Bahri. (segue) (Res)