Rogo Primavalle: De Priamo (Fd'I), onorare vittime rifiutando odio politico

21 luglio 2021

- Il modo migliore per onorare il ricordo "è trasmettere alle nuove generazioni il valore del confronto e il rifiuto dell'odio politico e sociale, affinché quella cieca violenza non torni più". Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "Oggi sono intervenuto alla cerimonia in Campidoglio per il 50esimo anniversario del rogo di Primavalle nel quale, a opera di tre estremisti di Potere Operaio, persero la vita Stefano e Virgilio Mattei - spiega -. Importante che le più alte istituzioni siano intervenute sia con la deposizione di una corona in Via Bernardo Da Bibbiena, dove avvennero i fatti, sia in Campidoglio, dove è stato presentato un francobollo in memoria dei fratelli Mattei. Il modo migliore per onorare il loro ricordo - prosegue - è trasmettere alle nuove generazioni il valore del confronto e il rifiuto dell'odio politico e sociale, affinché quella cieca violenza non torni più. Ho ricordato in questo senso una frase pronunciata da Paolo Colli, il fondatore di Fare Verde prematuramente scomparso che, in una intervista, disse: 'Non voglio più sentire la parola nemico. Neanche al mio peggior nemico direi tu sei il mio nemico'", conclude. (Com)