Roma: M5s-CR, Pd dica se sta lavorando a gara a doppio oggetto per Multiservizi

20 luglio 2021

- Per quanto riguarda la società Multiservizi il Pd risponda: "E' vero o no che stanno tornando sulla gara a doppio oggetto rinunciando all'internalizzazione promessa ai lavoratori". Lo affermano in una nota congiunta i consiglieri capitolini del Movimento 5 stelle e della lista Civica Raggi. "È toccante vedere come le consigliere capitoline colleghe Valeria Baglio e Giulia Tempesta si arrampichino sugli specchi pur di difendere il sindaco giocatore di tressette - spiegano -. E lo fanno male, anche loro, tacciando la ex sindaca Raggi di immobilismo a proposito della Multiservizi. Ricordiamo loro, repetita juvant, che l'acquisizione in Ama della società di servizio integrato scolastico, non è fattibile. Non tanto perché in tal senso, da Cassandra potrebbero dire le consigliere Pd, si è espressa la stessa Virginia Raggi in Aula, quanto proprio per la spiegazione fornita dalla stessa Corte dei Conti e ancor prima dall'intervento in Aula di Virginia Raggi che ha ispirato Gualtieri, preferendo il tressette invece di aprire gli occhi sulla realtà", proseguono. (segue) (Rer)