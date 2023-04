Milano Carabinieri arrestano 31 enne per rapina a farmacia a Rozzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, a Rozzano, i Carabinieri hanno arrestato per rapina di un negozio di prodotti cosmetici, un 31enne italiano, pluripregiudicato. Alle 14,, travisato con mascherina chirurgica, entrava all’interno del negozio e armato di pistola, risultata essere successivamente una pistola scacciacani priva di tappo rosso, minacciava la cassiera per farsi consegnare l’incasso. Pochi minuti prima della rapina, il responsabile di un altro negozio adiacente, contattava i Carabinieri, riferendo di aver riconosciuto e visto transitare nei parcheggi la persona che aveva rapinato tre volte nei precedenti mesi di gennaio, marzo e aprile la sua attività commerciale. I Militari individuavano e bloccavano il 31enne italiano che si stava allontanando dal negozio rapinato. Indagini in corso per verificare la responsabilità dell' indagato in episodi analoghi consumati con lo stesso modus operandi, nei mesi precedenti, presso alcuni esercizi commerciali/farmacie di Rozzano.L'arrestato è stato portato presso il carcere di Milano San Vittore. (Rem)