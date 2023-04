Sudan: ministro Esteri saudita parla al telefono con presidente Al Burhan e vicepresidente Dagalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita sta cercando di mediare tra i due leader militari che si stanno contendendo il potere il Sudan. Il ministro degli Affari esteri dell’Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha infatti parlato oggi al telefono sia con il presidente del Consiglio supremo di transizione, Abdul Fattah al Burhan, che il suo vice Mohamed Hamdan Dagalo, quest'ultimo a capo dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) che stanno tentando di prendere il potere a Khartum. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri saudita in una nota pubblicata via Twitter. Intanto, il Consiglio della Lega degli Stati arabi ha chiesto "la cessazione immediata di tutti gli scontri in Sudan e un rapido ritorno al percorso pacifico per risolvere la crisi", dopo una riunione di emergenza al livello dei delegati permanenti richiesta da Egitto e Arabia Saudita. Il Consiglio ha invitato gli ambasciatori arabi a Khartum ad "attivarsi per contribuire a ripristinare la stabilità nel Paese contattando tutte le parti coinvolte" nei combattimenti. (segue) (Res)