Sudan: ministro Esteri saudita parla al telefono con presidente Al Burhan e vicepresidente Dagalo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba, riunitasi sotto la presidenza dell'Egitto, ha poi espresso "profondo rammarico per le vittime", almeno 56 secondo l'ultimo bilancio provvisorio, e ha chiesto "un'immediata cessazione di tutti gli scontri armati al fine di fermare lo spargimento di sangue, preservare la sicurezza e l'incolumità dei civili, le capacità del popolo sudanese e l'integrità e la sovranità territoriale del Sudan". La nota diffusa al termine della riunione di emergenza ha sottolineato l'importanza di un "rapido ritorno sulla via pacifica per risolvere la crisi sudanese e l'instaurazione di una nuova fase che soddisfi le aspirazioni del fraterno popolo sudanese, e che contribuisca a rafforzare la sicurezza e la stabilità politica ed economica". La Lega araba, infine, ha messo in guardia dalla gravità della violenta escalation in atto nella Repubblica del Sudan e dalle ripercussioni, ancora difficili da prevedere, che ne potrebbero derivare a livello nazionale e regionale. (Res)