Roma: Codacons, incidente Immobile, esposto in Procura per accertare responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio, e il rischio di una richiesta risarcitoria per i danni arrecati alla collettività. Lo annuncia il Codacons, a seguito dell'incidente che ha visto coinvolto stamattina il calciatore della Ss Lazio, Ciro Immobile. "Non entriamo nel merito della dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso accertamenti, ma alla luce delle dichiarazioni di Immobile, secondo cui il tram sarebbe passato col rosso, e quelle rilasciate dal conducente del mezzo, che al contrario sostiene di essere partito col verde mentre il calciatore sopraggiungeva a velocità molto sostenuta, riteniamo necessario chiedere alla Procura di verificare i fatti e la sussistenza di possibili fattispecie a danno alla collettività", spiega il Codacons in una nota. (segue) (Com)