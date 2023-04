Roma: Codacons, incidente Immobile, esposto in Procura per accertare responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito dell'impatto, infatti, il tram 19 coinvolto nello scontro avrebbe riportato ingenti danni e la linea sarebbe stata interrotta per diverse ore e sostituita da navette bus, con evidenti disagi per la circolazione pubblica e per gli utenti che utilizzano il tram - prosegue la nota -. Per questo presenteremo domattina un esposto in Procura chiedendo di accertare le responsabilità dell'incidente, indagando per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio a carico di chi sarà ritenuto responsabile, considerate le pesanti ripercussioni sul fronte del servizio di trasporto pubblico capitolino". (Com)