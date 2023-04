Regno Unito: sindacato infermieri, potremmo scioperare sino a Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli infermieri in Regno Unito potrebbero scioperare fino a Natale. Lo ha detto Pat Cullen, leader del sindacato Royal College of Nursing, confermando che non sospenderà uno sciopero di 48 ore in Inghilterra che prenderà il via il primo maggio. Cullen, parlando all’emittente televisiva “Bbc”, ha detto che se vuole raggiungere un accodo salariale con il suo sindacato. Lo sciopero coinvolgerà gli infermieri del Sistema sanitario nazionale (Nhs) impiegati nei reparti di emergenza, terapia intensiva, oncologici e altri ancora. Se sarà confermato, sarà il primo sciopero così inclusivo in quanto il precedente avvenuto febbraio includeva delle esenzioni per mantenere attivo il personale nelle aree critiche. (Rel)