Medio Oriente: delegazione di Hamas attesa in Arabia Saudita

- Una delegazione del gruppo palestinese Hamas è attesa oggi in Arabia Saudita, dove dovrebbe fare un pellegrinaggio alla Mecca, il luogo più sacro dell'Islam, e cercare di ristabilire i rapporti con Riad, congelati dal 2007. Secondo l’emittente israeliana “i24 news”, la visita potrebbe infliggere “un duro colpo per le speranze del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di stringere legami ufficiali con l’Arabia Saudita”. Eppure, secondo l'ex ambasciatore israeliano in Francia, Daniel Shek, questa visita “non è necessariamente negativa. I sauditi possono svolgere lo stesso ruolo del Qatar nella Striscia di Gaza: resta da vedere quali siano le reali intenzioni dell'Arabia Saudita nei confronti di Israele". Secondo i media arabi “Al Ghad” e “Al Araby Al Jadeed”, la delegazione di Hamas è composta dal capo dell'ufficio politico, Ismail Haniyeh, dal suo vice Saleh al Arouri e dal capo del gruppo all'estero, Khaled Mashaal. (segue) (Res)