Scozia: secondo il “Times” il Partito nazionale rischia la bancarotta, ma Yousaf smentisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) sta esaurendo i fondi a seguito dell’esodo di 30 mila iscritti e delle spese legali impreviste legate alle indagini della polizia sui finanziamenti ricevuti. A dichiararlo, secondo quanto riporta l’edizione domenicale del quotidiano “The Times”, Colin Beattie, il tesoriere dell'Snp, che in un intervento al comitato esecutivo nazionale ha spiegato che il partito "ha difficoltà a bilanciare i conti a causa della riduzione dei membri e dei donatori" e che le possibili elezioni suppletive a Rutherglen e Hamilton West potrebbero " mettere sotto pressione” la forza politica. "Dobbiamo trovare i soldi per far andare avanti il partito o continueremo a tagliarci la coda sinché non ci sarà più niente", ha detto Beattie. Tuttavia tale versione dei fatti viene smentita dal nuovo leader del partito, Humza Yousaf, secondo cui non sarebbero da considerare attendibili le affermazioni secondo cui l'Snp rischierebbe la bancarotta. L’Snp, peraltro, interpellato dall’emittente radiotelevisiva “Bbc”, ha fatto sapere che le dichiarazioni di Beattie sono estrapolate dal contesto.(Rel)