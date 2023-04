Rifiuti: Ama, raccolta ingombranti in Municipi pari, consegnate 105 tonnellate di scarti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 105, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti consegnate oggi dai cittadini nei Municipi pari della Capitale nel corso del quarto appuntamento del 2023 con la campagna “Ama il tuo quartiere - giornate del riciclo”, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio. In tutte le dieci ecostazioni mobili allestite questa mattina dall’azienda, gli utenti hanno avuto anche la possibilità di conferire gli oli vegetali o animali esausti utilizzati in cucina. Lo comunica in una nota Ama Spa. I vari siti hanno accolto, come sempre, i normali rifiuti ingombranti (sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). In tre postazioni: via Ambrogio Necchi, via Francesco Caltagirone e via Benedetto Croce. Erano, inoltre, presenti Centri di raccolta mobili per il conferimento di altri materiali particolari come pile, toner, farmaci scaduti, contenitori con residui di vernici e solventi. Anche i Centri di raccolta fissi, inclusi quelli attivi nei Municipi dispari, sono rimasti aperti. Tutti i materiali raccolti verranno avviati da Ama alle rispettive filiere di recupero. (segue) (Com)