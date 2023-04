Sudan: Tajani, posare le armi per garantire stabilità e arrivare a elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia chiede ai due fronti che si stanno scontrando in Sudan di posare le armi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle dichiarazioni alla stampa a margine della riunione con gli omologhi del G7 a Karauizawa, in Giappone. “L’Italia chiede di posare le armi per raggiungere la stabilità e arrivare a elezioni”, ha detto Tajani, illustrando uno dei temi che sarà affrontato durante la due giorni di lavori con gli omologhi. (Res)