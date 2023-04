Sudan: Pam sospende attività nel Paese dopo morte 3 operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite ha deciso di sospendere le sue attività in Sudan dopo la morte di tre suoi operatori nell'ovest del Paese. Lo ha reso noto la stessa agenzia Onu in un comunicato. "Siamo costretti a fermare temporaneamente tutte le operazioni in Sudan mentre è in corso una revisione della situazione di sicurezza e delle sue evoluzioni. Il Pam è impegnato ad assistere la popolazione sudanese contro l'insicurezza alimentare, ma non può mettere a repentaglio la vita e la sicurezza delle sue squadre e dei suoi partner", si legge nel testo. (Res)