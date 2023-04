Sudan: dal G7 in Giappone Tajani fa appello alle parti per il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano esprime "vivissima preoccupazione" per il protrarsi degli scontri armati tra l'esercito regolare e i gruppi paramilitari a Khartoum e per l'estensione dei combattimenti a diverse zone del Sudan. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la riunione dei capi delle diplomazie del G7 che è iniziato oggi a Karuizawa, in Giappone. La Farnesina sottolinea in un comunicato che, su richiesta italiana, alla ministeriale Esteri dei Paesi G7 era già stata prevista una discussione sull'Africa. "Il governo italiano da tempo ha iniziato a lanciare inviti ad operare più rapidamente per la stabilizzazione politica ed economica dei Paesi del Nord Africa e della regione subsahariana", ha detto Tajani. (segue) (Com)