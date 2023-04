Migranti: da sindaci Pd di cinque città appello a rivedere misure di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque sindaci di città italiane - Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze - hanno stilato un documento in cui fanno appello al governo a rivedere le misure varate nell’ultimo decreto migranti. “Come sindaci, come amministratori, come cittadini che quotidianamente si impegnano nei territori per cercare di garantire le migliori risposte alle criticità che le nostre comunità esplicitano, siamo molto preoccupati per le proposte in discussione relative alle modifiche all’unico sistema di accoglienza migranti effettivamente pubblico, strutturato, non emergenziale che abbiamo in Italia”, si legge nel documento. “Non bisogna ragionare in ottica emergenziale ed è secondo noi sbagliato immaginare l’esclusione dei richiedenti asilo dal Sistema accoglienza integrazione (Sai), precludendo loro qualunque percorso di integrazione e una reale possibilità di inclusione ed emancipazione nelle nostre comunità. Non condividiamo la cancellazione della protezione speciale, misura presente in quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale - proseguono - mentre circa il 50 per cento dei migranti presenta vulnerabilità ed è in parte significativa costituito da nuclei familiari". (segue) (Rer)