Migranti: da sindaci Pd di cinque città appello a rivedere misure di governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Come Amministrazioni locali "auspichiamo che ancora una volta l’Italia non si contraddistingua per una regressione relativa al sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati: da troppi anni questo tema necessita di una riforma importante e strutturale, che miri ad un equilibrio nazionale del sistema di accoglienza imprescindibile dal coinvolgimento dei Comuni e dagli obiettivi di inclusione, protezione e con una diffusione omogenea a livello nazionale", concludono. Il documento è firmato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di Milano, Beppe Sala, di Napoli, Gaetano Manfredi, di Torino, Stefano Lo Russo, di Bologna, Matteo Lepore, e di Firenze Dario Nardella. (Rer)