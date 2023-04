Migranti: Gasparri (FI), necessarie modifiche su norme vigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento legislativo che riveda le regole sulla protezione umanitaria è indispensabile e urgente. Basta polemiche strumentali sul tema. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI). "L'emendamento unitario del centrodestra a mia prima firma al Decreto flussi, presentato per modificare le norme vigenti, va in questa direzione. Negli anni infatti - prosegue Gasparri - l'uso strumentale della protezione umanitaria ha praticamente attuato una sanatoria permanente. Per questo riteniamo che vada fatta chiarezza, e il lavoro del centrodestra servirà a stabilire norme ben definite. Sull'immigrazione e sull'accoglienza l'Italia infatti non deve prendere lezioni da nessuno, ha fatto tanto, e tanto stiamo facendo anche in questi giorni con l'arrivo di migliaia e migliaia di stranieri salvati in mare e accolti dal nostro Paese. Ma non si può andare oltre e soprattutto non da soli. C'è bisogno - spiega - di un intervento da parte dell'Europa e della comunità internazionale per scongiurare il tracollo della Tunisia che rappresenterebbe un enorme problema con l'aumento esponenziale di partenze verso l'Italia. Il tempo delle parole è finito, ora tutte le istituzioni si facciano carico di questa vicenda in maniera concreta", conclude.(Rin)