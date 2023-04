Libia: la Banca Mondiale mette in guardia dall'elevato debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha messo in guardia dall’elevato debito pubblico in Libia, che raggiungere il 126 per cento delle entrate del governo e il 77 per cento del Prodotto interno lordo. Un rapporto pubblicato a inizio aprile e ripreso oggi dal quotidiano libico “Al Wasat” evidenzia un aumento della spesa corrente nel 2023, in parte a causa dell'adozione della legge sull’unificazione salariale del novembre 2022. La Banca sottolinea come il Governo di unità nazionale (Gun) abbia registrato un avanzo fiscale di appena il 2,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2022, rispetto al 10,6 per cento del Pil nel 2021, nonostante un aumento significativo dei ricavi degli idrocarburi. (segue) (Lit)