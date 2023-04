Libia: la Banca Mondiale mette in guardia dall'elevato debito pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica nel 2022 in Libia è rimasta bassa e volatile a causa delle interruzioni della produzione di petrolio legate ai conflitti. La Banca mondiale stima che nel 2022 l'economia libica si sia contratta dell'1,2 per cento a causa del blocco della produzione di petrolio durante il primo semestre. Il mercato del lavoro è caratterizzato da un'elevata disoccupazione, con un tasso ufficiale del 19,6 per cento. Più dell'85 per cento di coloro che lavorano sono impiegati nel settore pubblico e informale. Le entrate fiscali sono aumentate del 16 per cento nel 2022, trainate da maggiori entrate petrolifere che rappresentano il 97 per cento delle entrate fiscali. (segue) (Lit)