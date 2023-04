Libia: la Banca Mondiale mette in guardia dall'elevato debito pubblico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia, afferma il rapporto della Banca mondiale, rimane in una situazione di stallo politico con centri di potere in competizione che rivendicano il controllo del Paese. Eppure, afferma il rapporto, una Libia stabile e sicura avrebbe ricadute regionali positive per due continenti, data la sua posizione strategica alle porte di Europa, Africa e Medio Oriente. Alla fine del 2021, la Libia si è classificata tra i primi 10 paesi per riserve comprovate di petrolio e gas naturale a livello globale, detenendone quasi il 3 per cento. Nel 2021, quasi il 71 per cento delle esportazioni di petrolio greggio e condensato della Libia è stato importato dall'Europa (in particolare Italia, Germania e Spagna). Tuttavia, a causa del protrarsi del conflitto, la produzione di petrolio della Libia è stata significativamente inferiore alla sua capacità. (segue) (Lit)