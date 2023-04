Libia: la Banca Mondiale mette in guardia dall'elevato debito pubblico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità in Libia potrebbe anche aiutare ad assorbire i migranti economici dai paesi vicini, come la Tunisia e l'Egitto, così come dall'Africa sub-sahariana. Tali sviluppi ridurrebbero la pressione sulla gestione delle frontiere europee e contribuirebbe ad aumentare il flusso di rimesse verso i paesi di origine. Una Libia pacificata vedrebbe una riduzione del traffico di armi e di esseri umani, portando potenzialmente a una maggiore stabilità nella regione del Sahel, afferma la Banca mondiale. (segue) (Lit)