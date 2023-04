Rogo Primavalle: Malan (Fd’I), ricordare in omaggio a vittime innocenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinquant'anni di distanza “è doveroso ricordare le vittime dell'attacco vigliacco ed efferato di estremisti di sinistra alla modesta casa della famiglia Mattei a Primavalle”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. “La violenza politica – ha proseguito – va bandita senza alcuna riserva, e così il dipingere gli avversari politici come mostri da disprezzare e combattere con ogni mezzo, privandoli di ogni diritto. Quando si arriva a tal punto, togliere loro la vita è solo un passo in più”. “Gli assassini di 50 anni fa – ha aggiunto – erano estremisti sconosciuti, ma tra coloro che hanno avvalorato depistaggi inverosimili per salvarli dalla giusta pena o hanno tributato loro solidarietà ci sono stati notissimi e celebrati intellettuali. Gli assassini non hanno pagato in nessun modo il debito alla giustizia, e i loro celebri sostenitori hanno continuato ad essere applauditi e ben pagati anche a spese pubbliche”. “Tutto questo – ha concluso – non va dimenticato: mai più violenza politica, mai più giustizia strabica, mai più accettare come protagonista della cultura chi sostiene i criminali". (Rin)