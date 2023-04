Francia: Marine Le Pen sul malore del padre, "sta bene", riceviamo notizie "rassicuranti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del partito francese di estrema destra Front National Jean-Marie Le Pen, ricoverato sabato dopo un infarto, "sta bene" e le notizie sono "rassicuranti". Lo ha detto oggi la figlia Marine Le Pen in una trasmissione radiotelevisiva. "Mio padre sta entrando gloriosamente nei suoi 95 anni, quindi ogni tanto sono necessari alcuni passaggi in ospedale per adattarsi. Ma sta bene, e ringrazio tutti coloro che hanno chiesto informazioni sulla sua salute", ha detto Le Pen. "Non l'ho ancora visto, non ci vorrà molto" ma "sta bene, questa è l'informazione essenziale", ha aggiunto, chiedendo rispetto per la sua "privacy". (Frp)