Trasporti: alla scoperta della Palazzolo - Paratico Sarnico con i treni storici

- Una motrice elettrica degli anni 70 e una motrice a vapore del 1932 a spingere: così è partito dalle volte della stazione di Milano centrale, tra un andirivieni di treni modernissimi, il Sebino Express, uno dei 400 treni storici recuperati dalla Fondazione Ferrovie dello stato che oggi ha fatto il suo viaggio con il carico di turisti e di emozioni alla volta di Paratico Sarnico, via Palazzolo sull'Oglio: dodici chilometri ai piedi della valle Camonica, tra i vigneti della Franciacorta in un viaggio che è stato l'elogio della lentezza e la riscoperta di un modo di viaggiare di altri tempi. La carrozza "centoporte" con i sedili in legno in seconda classe, velluti verdi in prima classe e carrozze chiodate e poi lei, la locomotiva a vapore che ingoia nella sua caldaia un quintale di carbone ogni cinque chilometri. Un carbone pulito - spiega il direttore generale della Fondazione Ferrovie Luigi Cantamessa - lavato e che non rilascia polveri sottili. "Questa linea - spiega Cantamessa - è stata aperta nel 1876 e non vede viaggiatori regolari dal 1967, quando l'ultima littorina Paratico Sarnico Bergamo chiuse l'epoca di questo tronco marginale. La tratta è stata salvata ed è una di quelle da valorizzare insieme ai laghi, alla Brianza al lago di Como e il lago Maggiore". Un turismo che piace sempre di più, ha spiegato Cantamessa, i biglietti sono sempre sold out subito dopo che sono appena messi in vendita". L'anno prossimo, ha annunciato il direttore della Fondazione, sulla Palazzolo sull'Oglio - Paratico Sarnico prima in Italia, come la celebre ferrovia del Bernina, circolerà un treno totalmente scoperto, carrozze panoramiche che finiscono alla linea del finestrino con delle panche in legno. "Sono già stati fabbricati i primi due esemplari nelle officine grandi riparazioni di Rimini, il terzo esemplare sarà completato e, trainati da una piccola locomotiva diesel gnl ,faranno la spola a 30 chilometri l'ora facendo gustare i 12 chilometri della Palazzolo Paratico Sarnico". "Senza Regione Lombardia - ha sottolineato - noi non riusciremmo a sostenerlo economicamente". Un turismo lento, quello dei treni storici, che è stato riscoperto e piace: Sono 300 mila i viaggiatori che, ogni anno, percorrono le vecchie strade ferrate, 10 mila solo in Lombardia. (segue) (Rem)