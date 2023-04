Trasporti: alla scoperta della Palazzolo - Paratico Sarnico con i treni storici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo del treno, turisti di ogni età: anziani che ricordano i viaggi di tanti anni fa e giovani che vogliono riscoprire il fascino di un altro modo di muoversi, con l'odore del carbone che si insinua nella carrozza e la storia che pervade le carrozze. Come le "Centoporte" degli anni 20 e 40, utilizzate durante la Seconda Guerra Mondiale anche per trasportare i feriti. A bordo, anche gli assessori regionali Franco Lucente, assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e opere pubbliche) e Barbara Mazzali ( urismo, Marketing territoriale e Moda). "Un sostegno importante - spiega l'assessore Lucente - che anche nei prossimi anni non mancherà affinché questo mix tra turismo e tpl continui a funzionare per dare agli utenti la possibilità di conoscere le bellezze della Lombardia". "L'importanza di questo progetto - ha proseguito - è la crescita che ha avuto nel corso degli anni: nel 2019 è stato un anno buono con 21 corse, oggi abbiamo il 38 per cento in più rispetto all'anno precedente e questo significa che è un progetto che merita di essere sostenuto". (segue) (Rem)