Trasporti: alla scoperta della Palazzolo - Paratico Sarnico con i treni storici (3)

- "Il turista che viene in Lombardia - ha sottolineato Mazzali - cerca emozioni sensoriali e questa soluzione dà la possibilità di accompagnare il turista in luoghi meno famosi, ma non meno belli. Abbiamo bisogno di usare Milano come traino per tutte le altre province che hanno il vero valore aggiunto di grandi eccellenze con il famoso stile lombardo che oggi il turista cerca. Quindi ben venga anche un ulteriore progetto che possa essere abbinato ai grandi eventi perché questi mezzi di trasporto sono apprezzati soprattutto da turisti stranieri che stanno arrivando: americani e cinesi". "Il treno storico è un viaggio emozionale che fa riscoprire gli spazi dei territori anche mutati dall'arrivo dei treni storici: negli anni abbiamo visto evolversi i territori in cui i treni passa perché si porta un carico di passeggeri che hanno voglia di scoprire il territorio, che decide di fermarsi a pranzo e, con le corse fatte in collegamento con il servizio di navigazione, di fare il giro dei laghi". All'inizio i viaggi erano sporadici - HA CONCLUSO l'assessore - ma dal 2018 si è deciso di renderli strutturali e di anno in anno l'interesse è cresciuto". (Rem)