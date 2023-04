Rogo Primavalle: Trancassini (Fd'I), istituzioni diano esempio di rispetto e tolleranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza delle istituzioni e del mondo della politica oggi in Campidoglio "al fianco dell'Associazione fratelli Mattei (Afm), è un segnale forte e simbolico". Lo afferma il coordinatore del Lazio di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini. "Siamo qui in Campidoglio per ricordare il 50esimo anniversario della strage di Primavalle: ricordiamo Stefano e Virgilio Mattei, vittime innocenti dell’odio, della violenza, dell’intolleranza e di una stagione tra le più buie della nostra storia - spiega -. Abbiamo il dovere di condannare senza se e senza ma quanto avvenuto e abbiamo il compito di trasmettere la memoria di questa tragedia alle giovani generazioni per diffondere un messaggio di verità, rispetto e tolleranza. Questo è il momento di fare un profondo esame di coscienza e ribadire che non c’è spazio per l’odio, la violenza e la discriminazione - prosegue -. La politica e le istituzioni devono essere un esempio: per questo è fondamentale che nel confronto politico non ci siano più nemici ma soltanto avversari, con i quali ci si deve confrontare civilmente e con rispetto".(Com)