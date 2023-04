Israele: ennesimo sabato di protesta contro la riforma giudiziaria voluta da Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di migliaia di israeliani sono nuovamente scesi in piazza ieri contro la riforma giudiziaria proposta e poi sospesa dal primo ministro Benjamin Netanyahu, il giorno dopo che la principale agenzia di rating Moody's ha declassato le prospettive economiche di Israele da positive a stabili. Da tre mesi, ormai, i dimostranti scendono in piazza ogni sabato contro i piani della coalizione per cambiare radicalmente il sistema giudiziario, che garantirebbero al governo un ampio potere sulle nomine giudiziarie e sull'Alta Corte di giustizia. Sebbene la legislazione sia stata sospesa per consentire negoziati con l'opposizione, le dimostrazioni non si sono placate. Secondo il quotidiano “Times of Israel”, gli organizzatori affermano che circa 150 mila persone hanno marciato ieri a Tel Aviv e 400 mila in tutto il paese, sebbene tale cifra sia impossibile da verificare. La polizia ha inoltre arrestato sette manifestanti che hanno cercato di bloccare l’autostrada Ayalon. Nel frattempo, si sono svolte anche delle contro-dimostrazioni, seppur con una minore partecipazione, dei sostenitori del governo a cui ha preso parte anche il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir. (Res)