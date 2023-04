Siccità: Mazzetti (FI), bene puntare su infrastrutture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla siccità "abbiamo dato una prima risposta ma già organica a un'emergenza che, in appena un anno, è diventata strutturale". Lo ha dichiarato Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia. "Il decreto siccità adesso operativo – ha sottolineato – testimonia un apprezzabile cambio di approccio rispetto all'emergenza ambientale determinata dal cambiamento climatico, per il quale il governo di Centrodestra si è impegnato fin da subito. Per affrontarla occorrono, prima di tutto, le infrastrutture, in parallelo a un'opera certosina di manutenzione dell'esistente, infrastrutture per trattenere l'acqua e distribuire l'acqua". "La scelta di un commissario straordinario – ha proseguito – che ha l'obiettivo di superare ogni tipo di veto e ostacolo, di natura tecnico-burocratica o spesso anche politica, va nella giusta direzione e permetterà un cambio di passo tanto atteso dai cittadini e dagli imprenditori, perché non si può solo tagliare sui consumi”. “Il decreto – ha rimarcato – contiene interventi volti alla semplificazione e allo snellimento dell'iter per le opere idrauliche. In questo è tangibile il contributo di Forza Italia. Fin dalla scorsa legislatura, insieme alla collega Spena presentai un pacchetto di proposte poi recuperate, seguo assiduamente il problema e mi confronto con tutti gli attori locali e non solo". "Il cambiamento climatico è un fatto, il cambio di strategia è una necessità, il governo lo ha ben chiaro, avanti con le infrastrutture", ha concluso Mazzetti. (Rin)