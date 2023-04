Israele: premier Netanyahu dopo declassamento Moody’s, “economia è stabile e solida”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che minimizza la recente decisione dell’agenzia di rating Moody's, che venerdì ha declassato le prospettive economiche del Paese da positive a stabili a causa del tentativo del governo apportare radicali cambi al sistema giudiziario. "L'economia di Israele è stabile e solida e con l'aiuto di Dio rimarrà tale", riferiscono il premier e il suo ministro. Poco prima, fonti vicine al premier avevano criticato duramente la valutazione dell’agenzia di rating statunitense. Parlando all’emittente televisiva “Channel 12 news”, le fonti avevano accusato gli analisti di Moody’s di essersi lasciati “influenzare” dalle “voci dei loro conoscenti in Israele”, spiegando che gli esperti Usa “non capiscono davvero i dettagli” della riforma giudiziaria. Nella loro dichiarazione congiunta, Netanyahu e Smotrich hanno affermato che "gli analisti dell'agenzia di rating Moody's riconoscono correttamente la forza dell'economia israeliana in tutti gli indici e la leadership economica corretta e responsabile che conduciamo, con la gestione oculata della spesa pubblica e l'avanzamento delle riforme che incoraggiano la crescita. La preoccupazione (...) riguardo alla controversia pubblica e al suo effetto sulla stabilità politica ed economica di Israele è naturale per coloro che non conoscono la forza della società israeliana”. (segue) (Res)