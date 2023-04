Israele: premier Netanyahu dopo declassamento Moody’s, “economia è stabile e solida” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody's ha declassato venerdì le prospettive economiche di Israele da positive a stabili, citando il "deterioramento del governo israeliano" dopo le recenti proteste contro la riforma della magistratura, pur mantenendo il rating di A1. Il rapporto ha confermato i timori espressi del mese scorso, quando Moody's aveva avvertito dei rischi derivanti dal rinnovamento del sistema giudiziario voluto dal governo del premier Netanyahu, una riforma che, se attuata integralmente, "indebolirebbe materialmente la forza della magistratura e sarebbe negativa per il credito", aveva avvertito l’agenzia a marzo. Le proteste settimanali nel Paese sono continuate anche dopo che Netanyahu ha sospeso l’iter legislativo della riforma alla fine del mese scorso, per consentire un compromesso con l’opposizione. Venerdì, Moody's ha affermato che “il modo in cui il governo ha tentato di attuare una riforma ad ampio raggio senza cercare un ampio consenso indica un indebolimento della forza istituzionale e della prevedibilità politica”. L'agenzia ha comunque mantenuto il rating effettivo del paese ad A1, citando "la forte crescita economica e il miglioramento della solidità fiscale". (segue) (Res)