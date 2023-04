Giappone-Italia: incontro Tajani-Hayashi, discusso rafforzamento della collaborazione strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha discusso con l'omologo giapponese Yoshimasa Hayashi il rafforzamento della collaborazione strategica tra i rispettivi Paesi, durante un incontro a margine della riunione ministeriale G7 a Karuizawa, in Giappone. Lo ha riferito tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese, evidenziando l'importanza del coordinamento tra i due Paesi, che reggono la presidenza del G7 quest'anno e il prossimo. Durante l'incontro, della durata di circa 30 minuti, Hayashi ha espresso l'aspettativa di una ulteriore intensificazione della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza, grazie a programmi come il Global Combat Air Program (Gcap). I due ministri hanno concordato di lavorare per la firma di un accordo sulle co-produzioni cinematografiche, e Hayashi ha chiesto la cooperazione dell'Italia per ottenere quanto prima la revoca delle restrizioni europee all'importazione di prodotti alimentari giapponesi. (Git)