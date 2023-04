Amministrative: Gasparri (FI), positivo segnale unità centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In vista delle elezioni amministrative del 14 maggio, “il centrodestra lancia un ulteriore segnale di coesione presentandosi unito in 13 dei 14 capoluoghi di provincia che, tra gli altri, andranno al voto. Unità che in molti casi si è ampliata anche a realtà civiche e gruppi di centro che amplieranno la coalizione”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri responsabile nazionale Enti locali. “Questo percorso – ha proseguito – è frutto del lavoro che insieme agli altri responsabili degli Enti locali della Lega e dei Fratelli d'Italia abbiamo svolto coinvolgendo in maniera costruttiva e positiva i dirigenti territoriali. Un segnale di unità chiaro quello del centrodestra mentre a sinistra assistiamo a scissioni e divisioni”. “Per quanto riguarda poi Forza Italia – ha sottolineato – sono particolarmente soddisfatto per la presenza dei nostri candidati a sindaco o civici da noi proposti nei diversi capoluoghi. Ora non resta che essere presenti sui territori per quella che si prospetta una campagna elettorale intensa e che sono certo regalerà a Forza Italia e al centrodestra unito ulteriori soddisfazioni, conferme e nuovi comuni da guidare il giorno dopo le elezioni". (Rin)