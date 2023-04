Milano: Polizia ferroviaria arresta due 29enni pluripregiudicati per reato di furto aggravato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano hanno arrestato due cittadini marocchini di 29 anni, pluripregiudicati, per il reato di furto aggravato. I poliziotti in borghese, hanno notato due persone in atteggiamento sospetto avvicinarsi ad un turista all’interno di un locale di ristorazione della stazione Centrale. I due hanno distratto la vittima con una scusa e si sono impossessati del suo bagaglio tentando di allontanarsi, poi fermati e arrestati dagli agenti che hanno notato la scena. Uno dei due, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso anche di 35 grammi di hashish, suddiviso in dosi, ed è stato quindi indagato anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Entrambi sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di udienza con rito direttissimo. (Com)