Lazio: Anbi, consiglio di amministrazione e attività formative per continuare a fare sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo continuare a fare sistema - ha aggiunto - per rispondere sempre meglio alle esigenze dei consorziati e alle sollecitazioni delle istituzioni, in primis, di quelle regionali, oltre che a quelle del governo nazionale". Durante la riunione del Cda di Anbi Lazio, che ha, tra l'altro, provveduto ad approvare il bilancio preventivo, tra i temi più importanti approfonditi, quelli legati al cambiamento climatico e alla siccità. "Come Anbi Lazio - ha proseguito Ricci - dopo aver formulato a nome di tutta Anbi Lazio i migliori auguri alla nuova Giunta regionale, al neo Presidente Rocca e all'assessore al Bilancio e alle Politiche agricole, Righini, auspichiamo di poter avere a disposizione, attraverso le apprezzabili misure governative, nazionali approvate di recente con il decreto siccità, nuovi strumenti utili a pianificare interventi e che possano concorrere a dare nuove risposte ai territori. Anbi Lazio sta già lavorando alla settimana della bonifica prevista dal 13 al 21 maggio 2023 con un tema "Acqua, risorsa di vita e di coesione sociale" che pone l'acqua quale elemento primario attorno a cui, da sempre, si riuniscono le comunità". (segue) (Com)