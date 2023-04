Lazio: Anbi, consiglio di amministrazione e attività formative per continuare a fare sistema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sull'acqua convergono molteplici interessi (potabile, irriguo, energetico, ambientale turistico e sociale), ed è proprio l'accresciuta consapevolezza dei suoi limiti, che la rende ancor più preziosa. Organizzeremo dei momenti di approfondimento in tutte le nostre strutture - sottolinea Renna, direttore di Anbi Lazio - continuando nelle attività formative legate ad altri ambiti importanti come la sicurezza e la prevenzione meteo dando seguito all'importante protocollo d'intesa sottoscritto con Radarmeteo che può permettere risparmi ed efficienza. Le nostre strutture, che oggi sono soggetti attuatori per importanti attività e misure ministeriali e regionali, hanno ulteriore bisogno e necessità di contaminarsi con buone prassi che possono essere duplicate nei singoli territori attraverso le quali strutturare un confronto ed un dialogo che possa concorrere alla crescita e alla consapevolezza del ruolo che intendiamo rappresentare verso le istituzioni, i cittadini, le imprese e tutti i nostri consorziati oltre che ovviamente all'interno di ogni singola struttura". (Com)