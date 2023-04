Amministrative: Tripolini (Fd'I), con pioggia strade allagate a Focene, residenti stanchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Comune di Fiumicino "ci risiamo, il maltempo sembra non voler abbandonare il nostro litorale e a farne i conti è sempre Focene che, con delle piogge poco più abbondanti, si ritrova sommersa dall'acqua: questa mattina, dopo la bomba d'acqua, le strade si sono di nuovo allagate". Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative, Gianluca Tripolini. "Le maggiori criticità si registrano, da sempre, su viale di Focene, dove l'acqua alta supera i marciapiedi, entrando poi nelle case, e nella zona di Mare Nostrum - spiega -. Quest'ultima è stata colpita più e più volte da alluvioni che hanno allagato completamente le strade, imprigionando i residenti nelle loro abitazioni e rendendo necessario l'intervento di pompieri e protezione civile. Di questo e altri disagi che affliggono il territorio - prosegue -, ne ho parlato in questi giorni con i cittadini di Focene: quello che è emerso è un malcontento generale e la sensazione di essere stati lasciati per anni abbandonati a se stessi. Le denunce e le segnalazioni per chiedere una messa in sicurezza, infatti, sono state innumerevoli, ma ad oggi le problematiche che si ripresentano sono sempre le stesse: allagamenti, erosione e rischio esondazione. I residenti sono stanchi - conclude - e quello che chiedono è un cambio di passo che possa dare la giusta considerazione al luogo in cui vivono con le loro famiglie". (Com)