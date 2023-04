Emirati: Dubai, 16 morti in incendio palazzo abitato da lavoratori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protezione civile di Dubai ha dichiarato che 16 persone sono morte e nove sono rimaste ferite in un incendio divampato ieri all’interno di un appartamento condiviso da lavoratori stranieri in un edificio di cinque piani a Dubai, nella zona di Al Murar, situata nello storico quartiere di Deira, uno dei più vecchi della megalopoli araba. Secondo le autorità emiratine, “le indagini preliminari hanno dimostrato che il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza ha causato l'incendio", ha affermato una dichiarazione della protezione civile. "Le autorità competenti stanno conducendo un'indagine approfondita per fornire un rapporto dettagliato sulle cause dell'incidente", aggiunge la protezione civile. Il quotidiano emiratino “The National” riferisce che tra le vittime ci sono almeno quattro cittadini indiani, una coppia e due uomini, tre pakistani, oltre a due donne originarie dell’Africa occidentale. (segue) (Res)