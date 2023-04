Emirati: Dubai, 16 morti in incendio palazzo abitato da lavoratori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gudu Saliyakoondu, 48 anni, guardia di sicurezza originaria dello stato indiano del Tamil Nadu, è morto mentre cercava di salvare le persone intrappolate all'interno dell'edificio dopo l’incendio divampato al quarto piano, secondo quanto riferito dal fratello, Salinga Gudu. “Non era solo mio fratello, era un pezzo del mio cuore. Dopo aver salvato alcune persone, è sceso a prendere un estintore per spegnere l'incendio che era all'interno di una stanza. I suoi amici gli avevano detto di non tornare perché faceva troppo caldo. Se fossi stato lì, non gli avrei permesso di salire di nuovo". Mohammed Jamil, cugino di tre cittadini pakistani morti nell'incendio, ha detto che una delle vittime, Muhammad Bilal, ha cercato di chiamarlo chiedendo aiuto. “Continuava a chiamare dicendo: 'Salvaci, salvaci', poi la linea si è interrotta. Ora tutti i miei cugini sono morti.”, ha detto Jamil a “The National”. “Non potevo fare niente. Non ci è stato permesso di salire”. (Res)