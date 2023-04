Spagna: Sanchez si scusa con vittime abusi sessuali per difetti legge "Solo se sì"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez si è scusato con le vittime di abusi sessuali per la legge "Solo se sì" che include una scappatoia che ha consentito ad almeno 978 detenuti di ottenere la riduzione o la fine anticipata della pena. In un’intervista al quotidiano “El Correo”, Sanchez ha spiegato che alcuni dei rilasci o degli sconti di pena in questione non sono "definitivi", e che c'è la possibilità di presentare richiesta di appello. "Ma in ogni caso, c'è stato un effetto indesiderato che dobbiamo risolvere", ha detto Sanchez, che ha poi aggiunto: "Se dobbiamo chiedere scusa alle vittime, mi scuso con le vittime". La legge "Solo se sì", nata in seguito all'indignazione pubblica per il caso "branco dei lupi", un grave episodio di abuso sessuale avvenuto a Pamplona, in Spagna, e prevede che "c’è consenso (ad avere un rapporto sessuale) solo quando è stato liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona interessata". Nel codice penale si pone così fine alla differenziazione tra abuso sessuale e aggressione sessuale (lo stupro). (segue) (Spm)