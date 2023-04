Spagna: Sanchez si scusa con vittime abusi sessuali per difetti legge "Solo se sì" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, in questo modo, per alcuni casi si configura una pena minima inferiore che ha consentito ad alcuni autori di abusi condannati prima che entrasse in vigore di ottenere con successo pene ridotte o il rilascio anticipato. Dopo che la legge è stata approvata lo scorso ottobre, sono state ridotte le condanne per abusi sessuali in 978 casi e 104 detenuti sono stati rilasciati prima del 31 marzo, ha comunicato la scorsa settimana il Consiglio generale della magistratura, il massimo organo giudiziario spagnolo. La questione ha diviso la coalizione di governo, con i socialisti desiderosi di riformare la legge che si sono scontrati sinora con la posizione intransigente dei partner di Unidas Podemos. (Spm)