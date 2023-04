Vaticano: Papa, nonostante i suoi limiti è nella Chiesa che troviamo Cristo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante tutti i suoi limiti e le sue cadute la nostra Madre Chiesa è il Corpo di Cristo; ed è lì che si trovano impressi i segni più grandi del suo amore". Lo ha detto Papa Francesco durante il Regina Caeli di oggi in Piazza San Pietro. Commentando il Vangelo di oggi che narra l'apparizione di Gesù a San Tommaso. "Per credere, Tommaso vorrebbe un segno straordinario: toccare le piaghe – ha spiegato Francesco - Gesù gliele mostra, ma in modo ordinario, venendo davanti a tutti, nella comunità. Come a dirgli: se vuoi incontrarmi non cercare lontano, resta nella comunità, con gli altri; non andare via". Quindi il Pontefice ha sottolineato: "L'invito fatto a Tommaso è valido anche per noi. Noi, dove cerchiamo il Risorto? In qualche evento speciale, in qualche manifestazione religiosa spettacolare o eclatante, unicamente nelle nostre emozioni e sensazioni? Oppure nella comunità, nella Chiesa, accettando la sfida di restarci, anche se non è perfetta?" le domande del Santo Padre. Dunque la conclusione e l'esortazione del Papa: "Nonostante tutti i suoi limiti e le sue cadute, che sono i nostri limiti e le nostre cadute, la nostra Madre Chiesa è il Corpo di Cristo; ed è lì, nel Corpo di Cristo, che si trovano impressi, ancora e per sempre, i segni più grandi del suo amore – ha sottolineato Bergoglio - chiediamoci però se, in nome di questo amore, in nome delle piaghe di Gesù, siamo disposti ad aprire le braccia a chi è ferito dalla vita, senza escludere nessuno dalla misericordia di Dio, ma accogliendo tutti; ciascuno come un fratello, come una sorella". (Civ)