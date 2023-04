Roma: controlli interforze dal Prenestino a San Lorenzo, 7 arresti e 11 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli interforze a Roma nel fine settimana, con particolare attenzione ai quartieri Prenestino e San Lorenzo. Gli agenti della polizia di Stato, insieme ai carabinieri della Compagnia di Roma Casilina e alla guardia di finanza hanno svolto servizi mirati al controllo e al pattugliamento delle aree del Municipio Roma V, al contrasto dei reati predatori nel quartiere del Quarticciolo e della prostituzione in via Palmiro Togliatti. Nel frangente sono state sottoposte a verifica attività commerciali nel quartiere di Centocelle, in piazza delle Gardenie e piazza dei Mirti, comprese le fermate della metropolitana linea C, Mirti e Gardenie. Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 307 persone e sono stati fermati 156 veicoli; 6 le sanzioni elevate a peripatetiche per violazione del regolamento di polizia urbana. Nel corso dei controlli sono state arrestate 5 persone e denunciate altre 11, tra cui 2 uomini denunciati rispettivamente per evasione dagli arresti domiciliari e per inottemperanza a un provvedimento di divieto di dimora. (segue) (Rer)