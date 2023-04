Roma: controlli interforze dal Prenestino a San Lorenzo, 7 arresti e 11 denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati, inoltre, 4 giovani in possesso di complessivi 9,8 grammi di sostanza stupefacente e per questo sono stati segnalati secondo la normativa vigente. Infine sono stati controllati 6 esercizi commerciali e nel corso delle verifiche è stata sequestrata merce alimentare pari a 50 kg e sono stati individuati 5 lavoratori irregolari. Nella giornata di venerdì, analoghi servizi mirati al controllo del territorio sono stati svolti dagli agenti della polizia di Stato del commissariato San Lorenzo unitamente ai carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante e personale appartenente a Roma Capitale, coadiuvati nella fascia notturna da personale del commissariato Borgo e della Sezione Volanti. Nel corso dei controlli sono state identificate 162 persone e arrestati 2 soggetti per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati controllati, altresí, 5 veicoli ed elevata 1 contestazione al codice della strada. (Rer)